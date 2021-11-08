Кулинарные мастер-классы проведут для пенсионеров в городах Приморского края

Команда Pacific Russia Food (НКО "Тихоокеанский туристический союз") стала победителем грантового конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Повышение качества жизни людей пожилого возраста", который проводит департамент внутренней политики Приморья.
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