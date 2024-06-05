На Южном Урале завершается посевная

Посевная кампания в Челябинской области подходит к концу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, к 5 июня яровыми культурами засеяно 1 миллион 493 тысячи гектаров, это 87 % ярового сева.