В России отмечают день военного разведчика

Те, на ком держится национальная безопасность страны, отмечают свой профессиональный праздник! В России сегодня празднуют День военного разведчика! Свою работу военные разведчики официально ведут с 5 ноября 1918 года.
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