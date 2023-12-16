«Тинькофф Инвестиции» запрещает «шорты» по долларам США и юаням

«Тинькофф Инвестиции» запрещает короткие позиции по долларам США и юаням. Их необходимо закрыть до 21 декабря 2023 года включительно, иначе они будут закрыты принудительно, говорится в сообщении инвесткомпании.
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