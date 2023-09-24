Военное обозрение

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«Пока не доведём дело до конца»: Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

«Пока не доведём дело до конца»: Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен. С таким заявлением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в очередном интервью иностранной прессе.

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Комментарии
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Ольга Каширина
При  Вашей любви, господин Буданов, к мостам, не пора ли Вам переключиться к мосту в Сан-Франциско.
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12 час.

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