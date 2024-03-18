На попытки вмешаться в выборы в России Вашингтон фактически слил стоимость 20 ЗРК Patriot. Три дня подряд русские люди ставили США в неудобное положение, а из Белого дома лишь наблюдали и неловко хлопали глазами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии