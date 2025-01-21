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«Пушкинскую карту» предложили распространить на пенсионеров

Действие «Пушкинской карты» следует распространить на пенсионеров. С таким предложением замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой (копия обращения есть в распоряжении ТАСС).

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