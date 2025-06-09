Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери, пытаясь сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России возле Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии