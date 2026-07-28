Журова сравнила атаку дронов в Чехове с действиями гитлеровцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала атаку украинских беспилотников, в результате которой был повреждён многоэтажный дом в подмосковном Чехове.
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