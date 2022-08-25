Гроб на колесиках против Хагги Вагги: страшилки времен СССР могли напугать и взрослых

Многие родители в ужасе от игрушек, по которым сходят с ума современные дети. Зубастые Хагги Вагги и Кисси Мисси, жутко завывающий Сиреноголовый, Эндермен, Cartoon Cat и иже с ними превратились в объект вожделения ребятни и завсегдатаев детских комнат.