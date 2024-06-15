В Азербайджане назвали нового наставника сборной Сантуша «никому не нужным тренером»

В Азербайджане недовольны назначением на пост главного тренера сборной Фернанду Сантуша. Бывший полузащитник сборной Азербайджана Бахтияр Мусаев поделился мыслями о назначении на пост национальной команды известного португальского тренера Фернанду Сантуша.
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