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Общественное мнение России считает, что "трудовые мигранты" стали источником весьма важных проблем.

Общественное мнение России считает, что "трудовые мигранты" стали источником весьма важных проблем.

ФОТО: SLEXP880/SHUTTERSTОСK.СОM МИГРАНТСКАЯ УДАВКА СЖИМАЕТСЯ: РУССКИЕ ОТВЕТИЛИ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ Общественное мнение России считает, что "трудовые мигранты" стали источником весьма важных проблем.

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