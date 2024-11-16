Российский сенатор-взяточник задолжал 14 млн рублей

Ранее осужденный за взятки экс-сенатор Константин Цыбко обязан уплатить около 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу данных судебных приставов и иных документов .
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