Русский наблюдатель Недавно соцсети в Сибири забурлили: там разошлось видео, как на девушку в хиджабе нападает прохожая.
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Как у нас говорят____И ЧЁ?!!! А где выхлоп от этой байды? А выхлоп остался у наших законодателей, которые настряпали "законов" и САМИ же их НЕ выполняют! НО ОТ НАРОДА ТРЕБУЮТ ИХ СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ! Эти СРано азиатские и кавказкие первобытные звери (теперь уже можно смело сказать) В КОНЕЦ ОБОРЗЕЛИ! Уже в открытую провоцируют меж. национальную вражду и всё это не более чем за ____ извините я больше так не буду. И наши ПРОДАЖНЫЕ прав. органы и судьи их с миром отпускают. В результате они УЖЕ считают себя чуть ли не хозяевами над нами, вооружаются (догадайтесь для чего с трёх раз?) И вот за это всё наши ребятишки, мужики и ДА женщины , и девчонки гибнут на СВО! Вопрос к большим дяденькам____ Как долго ещё мы будем терпеть этих диких зверей в НАШЕЙ стране?!!!
Это заранее заготовленная отмазка, чтобы статья была мягче... А нужно так, есть нарушение, гарантированно выдворение. Пусть у себя на родине просмотры набирают.
А где действия властей региональных и правоохранительных? Разжигание межнациональной розни деяние уголовно наказуемое. Где суды, где штрафы и зареты на деятельность блогеров? А может быть уже пора депортировать таких деятелей, а если они уже стали гражданами России то и лишать их гражданства? Чего ждём? Всякий мигрант будет уважать страну, её законы и её граждан только тогда, когда он почувствует, что нарушение законов этой страны и культурных обычаев её граждан строго и непременно наказуемо. Всё просто.