Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Собака
    Интересная картина получается! Путину доверяет 80% населения России. Путин доверяет своему правительству (без него ни...Уволили сразу 200...
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    Думаю, что самые мерзкие провокации со стороны хохлов намечены на 8- 9 мая. Причем как извне, так и внутри РФ.Больше ада: Киев ...
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Больше ада: Киев готовит кровавые провокации по приказу глобалистов

Больше ада: Киев готовит кровавые провокации по приказу глобалистов

Пока Вашингтон и Кремль ищут точки соприкосновения, на Украине продолжают действовать вразрез со здравым смыслом, пишет обозреватель Pravda.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Интересно, автор видел карту боевых действий (СВО) ? Если да, то по каким признакам он заявляет о том, что на кону Одесса и Николаев ? Да!, это русские города, основанные и построенные русскими! Да! Есть огромное желание вернуть их в состав России! Но! , кто как, какими силами это может сделать ??? Из трампа дед Мороз с таким подарком никак не получится, занюханный наркофюрер руины - тоже не отдаст. Так как понимать заявления о том, что эти города на кону ??? Желаемое выдавать  за действительное на 4-м году войны просто глупо.
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12 час.
Александр Салтановский
&quot; После чего, к стране 404 - потеряет интерес Наглия и Пшекия&quot; Ну хотя бы кто то назвал этих двоих так, как они того заслуживают!
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9 час.
Наталия
Думаю, что самые мерзкие провокации со стороны хохлов намечены на 8- 9 мая. Причем как извне, так и внутри РФ.
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1 час.
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