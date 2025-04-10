Больше ада: Киев готовит кровавые провокации по приказу глобалистов

ВАЛЕРИЙ

Интересно, автор видел карту боевых действий (СВО) ? Если да, то по каким признакам он заявляет о том, что на кону Одесса и Николаев ? Да!, это русские города, основанные и построенные русскими! Да! Есть огромное желание вернуть их в состав России! Но! , кто как, какими силами это может сделать ??? Из трампа дед Мороз с таким подарком никак не получится, занюханный наркофюрер руины - тоже не отдаст. Так как понимать заявления о том, что эти города на кону ??? Желаемое выдавать за действительное на 4-м году войны просто глупо.