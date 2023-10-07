Наши перекрыли коньячный поток из Армении

m magdoc21 АВТОР ПРОВОКАТОР! ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОРЫ ТЮРКСКО - АЗЕРОВСКИХ ПСОВ С АНГЛОСАКСКИМИ УШАМИ. Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия, а Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия. Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха, Восточной Грузии и враг России. Недоумки типа Пашиняна, Ельцина и Саакашвили, прорвавшиеся во власть на популизме и обмане народа, обязательно уходят в небытие, а братство пассионарных народов - вечно.

Константин Котельников Что так возбудились, армянище? Поверьте, мне, русскому, совершенно насрать Вам в арцах и восточную грузню, вы - гниды, присосались к России и живёте за её счёт. Я терпеть ненавижу турок и их азербаранов, но вы ничем не лучше, вы - гады, посмотрите на всенародного Пашиняна!