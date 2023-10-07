"И транзит тоже закрыли" До 60% армянского импорта шло к нам. А мы им нефть-газ-лес по льготной цене.
Наши перекрыли коньячный поток из Армении
Комментарии
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m
magdoc21
АВТОР ПРОВОКАТОР! ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОРЫ ТЮРКСКО - АЗЕРОВСКИХ ПСОВ С АНГЛОСАКСКИМИ УШАМИ. Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия, а Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия. Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха, Восточной Грузии и враг России. Недоумки типа Пашиняна, Ельцина и Саакашвили, прорвавшиеся во власть на популизме и обмане народа, обязательно уходят в небытие, а братство пассионарных народов - вечно.
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2 час.
Константин Котельников
Что так возбудились, армянище? Поверьте, мне, русскому, совершенно насрать Вам в арцах и восточную грузню, вы - гниды, присосались к России и живёте за её счёт. Я терпеть ненавижу турок и их азербаранов, но вы ничем не лучше, вы - гады, посмотрите на всенародного Пашиняна!
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2 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
и в чём "братство" Армении и России?)) можно поподробнее?))) это не тогда, когда в Армении мир, кричат "русский оккупант, вали домой", а когда война, то "русский помоги, некому воевать, все в России торгуют"!?)))
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6 мин.
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