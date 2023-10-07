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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
    и в чём "братство" Армении и России?)) можно поподробнее?))) это не тогда, когда в Армении мир, кричат "русский оккуп...Наши перекрыли ко...
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Наши перекрыли коньячный поток из Армении

Наши перекрыли коньячный поток из Армении

"И транзит тоже закрыли" До 60% армянского импорта шло к нам. А мы им нефть-газ-лес по льготной цене.

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Комментарии
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magdoc21
АВТОР ПРОВОКАТОР! ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОРЫ ТЮРКСКО - АЗЕРОВСКИХ ПСОВ С АНГЛОСАКСКИМИ УШАМИ. Армения, Арцах и Восточная Грузия - это Россия, а Россия - это Армения, Арцах и Восточная Грузия. Кто против их Союза, тот враг Армении, Арцаха, Восточной Грузии и враг России. Недоумки типа Пашиняна, Ельцина и Саакашвили, прорвавшиеся во власть на популизме и обмане народа, обязательно уходят в небытие, а братство пассионарных народов - вечно.
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2 час.
Константин Котельников
Что так возбудились, армянище? Поверьте, мне, русскому, совершенно насрать Вам в арцах и восточную грузню, вы - гниды, присосались к России и живёте за её счёт. Я терпеть ненавижу турок и их азербаранов, но вы ничем не лучше, вы - гады, посмотрите на всенародного Пашиняна!
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2 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
и в чём &quot;братство&quot; Армении и России?)) можно поподробнее?))) это не тогда, когда в Армении мир, кричат &quot;русский оккупант, вали домой&quot;, а когда война, то &quot;русский помоги, некому воевать, все в России торгуют&quot;!?)))
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6 мин.

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