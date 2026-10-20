Стихи о труде и профессиях Пролог Когда над городом рассвет едва румянит крыши,когда ещё дворы хранят ночную тишину,уже проснулись те, чьих шагов никто не слышит,кто день за днём творит привычную страну.
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