Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Коллективный гитлер, ведя войну против Народа России на уничтожение, не скрывает свою террористическ

Коллективный гитлер, ведя войну против Народа России на уничтожение, не скрывает свою террористическ

Алексей Белов. О реалиях гибридной войныНа Западе не скрывают, что берут на вооружение тактику террораРисунок: БелВПОНакануне российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрела ВСУ один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области полностью уничтожен.

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