🏓Поздравляем с "золотом" СЕГОДНЯ в городе Борисоглебске прошел турнир выходного дня по настольному теннису.
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🏓Поздравляем с "золотом" СЕГОДНЯ в городе Борисоглебске прошел турнир выходного дня по настольному теннису.