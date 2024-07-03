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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Постоит в уголочке...Пенсионный возрас...
  • alik3456 Джексон
    Единственно что может расшевелить Дуру , это штрафовать депутатов за дебильные законы... По 100 МРОТ за один закон.Пенсионный возрас...
  • Игорь Костоглод
    Туфта голимая.Жесткое совещание...

Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?

Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?

Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай произошел на овощебазе поп-MMA. Выходец одной из южны республик открыто оскорбил весь русский народа, а его сородичи слили видео в сеть, тем самым в очередной раз подтвердив, что все эти полуподпольные бойцовские клубы давно уже пора прикрыть, а его участников либо пересажать, либо отправить на родину, так как подавляющее большинство таких "спортсменов" находятся в нашей стране не пойми на каких основаниях.

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