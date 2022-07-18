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Китайская экономика будет процветать во втором полугодии

Китайская экономика будет процветать во втором полугодии

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — В то время как подавляющее и растущее большинство американцев утверждает, что экономика США движется в неправильном направлении, подорванная стремительно растущей инфляцией и сокращающимися карманами американских потребителей, китайская экономика сейчас работает на полную мощность, чтобы компенсировать недостаток или вмятину в апрельских и майских показателях, поскольку блокировка из-за коронавируса в Шанхае и … Сообщение Китайская экономика будет процветать во втором полугодии появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

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