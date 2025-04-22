Сила в правде
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Сила в правде

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Прилет Taurus по Крыму вернется "Орешником" по базе Бундесвера

Прилет Taurus по Крыму вернется "Орешником" по базе Бундесвера

Москва предупредила, что любое применение немецких ракет Taurus по российским целям будет рассматриваться как прямое вовлечение Германии в конфликт на стороне Украины, о чем заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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