Shot: трое европейцев нелегально проникли на территорию космодрома Байконур

Трое европейских граждан задержаны на территории космодрома Байконур. По данным телеграм-канала SHOT, 25-летний гражданин Нидерландов, 26-летний гражданин Бельгии и еще один гражданин Нидерландов 29 лет нелегально проникли на территорию космодрома.
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