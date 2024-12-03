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Моя колбаса

Моя колбаса

Шольц вчера потужно приехал в Киев, пообещал поставить то оружие, которые уже ранее обещал и заявил, что собирается стоять дальше вместе с кокаиновым фюрером.

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