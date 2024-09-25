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Политика как она есть

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«Моя бабушка умерла в день сольника»: Шура высказался об оправданиях Глюкозы за срыв

«Моя бабушка умерла в день сольника»: Шура высказался об оправданиях Глюкозы за срыв

Российский певец Шура прокомментировал летний срыв Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова — прим. «ВМ») на концерте в День металлургов.

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