Учёные объяснили, почему собаки похожи на своих хозяев

Live Science: Люди неосознанно выбирают питомцев, похожих на них самих Эксперты по изучению поведения из британской благотворительной организации по защите животных Dogs Trust объяснили, почему владельцы собак часто похожи на своих питомцев.
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