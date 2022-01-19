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Военный комиссариат города Керчь и Ленинского района извещает о возможности поступления в 2022 году юношей и девушек в высшие военно-учебные заведения

Военный комиссариат города Керчь и Ленинского района извещает о возможности поступления в 2022 году юношей и девушек в высшие военно-учебные заведения

Военный комиссариат города Керчь и Ленинского района Республики Крым извещает о возможности поступления в 2022 году юношей и девушек в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, военные институты Федеральной службы войск национальной гвардии России, Академию Гражданской защиты МЧС России на обучение курсантами по программамс полной военно-специальной подготовкой (срок обучения – 5 лет, по окончании присваивается звание «лейтенант») – из числа лиц, оканчивающих обучение в образовательных заведениях в 2022 году, граждан, не имеющих высшее образование в возрасте от 16 до 22 лет - не проходивших военную службу и граждан, прошедших воЧитайте полную новость на Crimea-news.

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