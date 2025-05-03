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Мода и Шоу-бизнес

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Бородина сообщила о том, что приняла «лучшее решение»

Бородина сообщила о том, что приняла «лучшее решение»

В последние дни на Москву и окрестности обрушилась непогода. И, пока жители столицы и области переживают неприятные последствия снегопада и урагана, Ксения Бородина греется на солнышке на дубайском пляже, пишет издание Super.

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