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В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году

В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она будет на уровне 14,5%. Как пишет ТАСС, в следующем году показатель должен составить от 10,5 до 12,5%, в 2028-м — около 8%, в 2029-м — примерно 7,5%.

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