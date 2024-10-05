Пакистан готов сыграть товарищеский матч с Россией в ноябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро сообщил, что сборная Пакистана не сможет сыграть со сборной России в октябре, но готова провести товарищеский матч в ноябре.