Пакистан готов сыграть товарищеский матч с Россией в ноябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро сообщил, что сборная Пакистана не сможет сыграть со сборной России в октябре, но готова провести товарищеский матч в ноябре.
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