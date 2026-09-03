Меморандум о сотрудничестве между ТАСС и правительством Якутии подписали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Меморандум об информационном сотрудничестве между ТАСС и правительством Республики Саха (Якутия) подписали на полях Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.
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