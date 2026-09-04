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FiNE NEWS

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Европейская комиссия прокомментировала заявление Трампа о возврате средств за помощь Украине

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что не получала от Вашингтона официальных запросов о возврате средств, которые США выделили на военную помощь Украине в период администрации Джо Байдена.

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