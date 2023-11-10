ФСБ захватила новейшее шпионское устройство

Обнаружение британского шпионского устройства, провело ФСБ РФ ФСБ России захватила новейшее электронное шпионское устройство британской разведки, сообщил журналистам в Москве начальник Центра общественных связей ФСБ России полковник Сергей Игнатченко.
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