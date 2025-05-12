Защита экс-главы Курской области Смирнова обжаловала его арест

Адвокаты экс-главы Курской области Алексея Смирнова обжаловали его заключение под стражу. Бывший чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств в размере одного млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе.
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