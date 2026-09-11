Рената Литвинова снялась в новой фотосессии

Рената Литвинова опубликовала в своём инстаграме* снимки из новой фотосессии. 59-летняя актриса позировала в розовом коктейльном платье с бантом и с акцентным ожерельем на фоне картины колумбийского художника Фернандо Ботеро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Острое ощущение ...
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым