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temapenza

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Нагар на утюге начал цеплять одежку: обыденный скотч управится со свежим налетом без царапин

Внедрение жесткой воды и перегрев синтетических тканей остаются главными причинами возникновения пятен на утюге.

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