Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Диктатор в том смысле...

Диктатор в том смысле...

Плюс смешной разбор интервью Каспарова Дудю. Хорошо посмеялся с обоих клоунов.Про Ирак это конечно классика.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В этом интервью  каспаров показал себя весьма поверхностным человеком, которому и рот то открывать не стоит...
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12 час.
Надежда
Про афериста отлученного от ФИДЕ даже писать не хочу, а вот этот дудь у меня вызывает чувство брезгливости, мне он напоминает какую-то слизь, как сопли из носа!((🤢
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4 час.

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