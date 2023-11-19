Диктатор в том смысле...

ТМ В этом интервью каспаров показал себя весьма поверхностным человеком, которому и рот то открывать не стоит...

Надежда

Про афериста отлученного от ФИДЕ даже писать не хочу, а вот этот дудь у меня вызывает чувство брезгливости, мне он напоминает какую-то слизь, как сопли из носа!((🤢