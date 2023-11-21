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Бригада морпехов уничтожила боевиков ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр

Бригада морпехов уничтожила боевиков ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота помешали украинским националистам пересечь реку Днепр на херсонском направлении.

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