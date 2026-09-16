В Пулково у россиянки нашли 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей. Девушка прилетела из Дубая и прошла через «зелёный» коридор, заявив, что везёт волосы для личных целей, но таможня с этим не согласилась, багаже нашли 15 пакетов.
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