Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Саур-Могиле связистам вручили государственные награды

На Саур-Могиле связистам вручили государственные награды

В честь 105-й годовщины со Дня образования войск связи на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим соединения управления общевойсковой армии группировки войск «Центр».

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