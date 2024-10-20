На Саур-Могиле связистам вручили государственные награды

В честь 105-й годовщины со Дня образования войск связи на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим соединения управления общевойсковой армии группировки войск «Центр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии