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FiNE NEWS

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Наташа Рей ушла слишком рано: что скрывается за смертью журналистки, которая выиграла суд у Брижит Макрон

Наташа Рей ушла слишком рано: что скрывается за смертью журналистки, которая выиграла суд у Брижит Макрон

Когда человек, только что выигравший тяжелейший судебный процесс у первой леди Франции, внезапно уходит из жизни в 56 лет — это не может не заставить мир вздрогнуть.

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