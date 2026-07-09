Политика как он...
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Политика как она есть

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Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил револьверы лидерам стран Евросоюза, цитатой из романа «Двенадцать стульев».

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