Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии с ядерным оружием

Как заявил в интервью YouTube-каналу Patrióta премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, власти стран Европы признают, что ядерное оружие — средство сдерживания, при этом они допускают наихудшие сценарии, о которых не думали до начала спецоперации на Украине.
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