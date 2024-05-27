Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии с ядерным оружием

Как заявил в интервью YouTube-каналу Patrióta премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, власти стран Европы признают, что ядерное оружие — средство сдерживания, при этом они допускают наихудшие сценарии, о которых не думали до начала спецоперации на Украине.