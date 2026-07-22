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Строительство 21 века

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Как мы создавали уютную сканди-квартиру с нестандартной планировкой и большой угловой лоджией

Как мы создавали уютную сканди-квартиру с нестандартной планировкой и большой угловой лоджией

Когда я впервые увидела эту квартиру, меня сразу захватило ощущение скрытого потенциала. Перед нами стояла задача создать не просто жилье, а настоящее семейное гнездо, пропитанное спокойствием и теплом скандинавского стиля.

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