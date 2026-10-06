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Проба 2

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Как устроен бабушкин деревенский дом и почему в нем было так тепло и уютно

Как устроен бабушкин деревенский дом и почему в нем было так тепло и уютно

Просто представьте: вы долго не были в деревенском доме бабушки и дедушки, и вот спустя время открываете тяжелую дверь, спотыкаетесь о высокий порог, как в детстве, оставляете в сенях сумки и скорее идете топить печь.

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