Коллеги рассказали о последнем дне Ширвиндта

Последние дни Александр Ширвинд провел в больнице, куда его поместили из-за проблем с сердцем. Родные артиста надеялись, что он пойдет на поправку, и даже готовились забирать его из лечебного заведения через несколько дней.
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