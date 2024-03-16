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Коллеги рассказали о последнем дне Ширвиндта

Коллеги рассказали о последнем дне Ширвиндта

Последние дни Александр Ширвинд провел в больнице, куда его поместили из-за проблем с сердцем. Родные артиста надеялись, что он пойдет на поправку, и даже готовились забирать его из лечебного заведения через несколько дней.

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