У Макрона воспалился «нерв войны»

Идею президента Франции об олимпийском перемирии на Украине в Москве признали дешевым самопиаром Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже.
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