Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Байдена нашли повод не давать Украине ATACMS: русские базы уже за пределами их досягаемости

У Байдена нашли повод не давать Украине ATACMS: русские базы уже за пределами их досягаемости

Американская Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, будто Россия перемещает 90% своих военных самолетов на базы, находящиеся за пределами радиуса действия ракет ATACMS большой дальности.

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