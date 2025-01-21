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Закон, порядок, государство

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324-ю годовщину со дня образования инженерных войск курсанты ТВВИКУ встречают на полигоне

324-ю годовщину со дня образования инженерных войск курсанты ТВВИКУ встречают на полигоне

С 2022 года в училище оборудован специальный центр изучения БпЛА, который оснащен 3D принтерами, симуляторами и тренировочной площадкой для наработки навыков управления FPV-дроном.

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