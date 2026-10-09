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Как проверить задолженность по кредитам по всем банкам в 2026 году

У человека несколько кредиторов, а в приложениях видна только часть обязательств. Составить реестр договоров, запросить сверку у каждого кредитора и сопоставить остатки.

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